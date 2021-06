Stredoslovenská distribučná, večné výpadky prúdu a iné príbehy

O tom, ako SSD "spestruje" Stredoslovákom život častými výpadkami prúdu, ako v marci polovici obce na 2 týždne prúd vypli úplne; a tiež o tom, aké "jednoduché" je vybaviť rekonštrukciu prípojky.

Časté výpadky

V sobotu 5. júna pristála vo FB skupine Obec Kalinovo nasledovná otázka

Dobrý večer vedel by mi niekto povedať prosím že prečo stále šťukaju s elektrikou..

Otázka absolútne na mieste, veď posúďte sami logy napájania môjho notebooku (oranžovou sú označené riadky indikujúce sobotné výpadky prúdu).

timestamp battery % status 2021-05-30 18:17:13 99 discharging 2021-05-30 18:17:16 100 fully-charged 2021-05-30 19:24:00 99 discharging 2021-05-30 19:24:29 100 fully-charged 2021-05-30 19:24:37 99 discharging 2021-05-30 19:26:11 98 discharging 2021-05-30 19:28:06 100 fully-charged 2021-05-31 16:24:28 98 discharging 2021-05-31 16:26:05 100 fully-charged 2021-05-31 16:27:55 98 discharging 2021-05-31 16:28:23 100 fully-charged 2021-05-31 16:30:43 98 discharging 2021-05-31 16:31:10 97 discharging 2021-05-31 16:31:12 100 fully-charged 2021-05-31 16:31:13 97 discharging 2021-05-31 16:33:01 100 fully-charged 2021-05-31 16:34:35 97 discharging 2021-05-31 16:35:05 100 fully-charged 2021-06-04 13:35:06 97 discharging 2021-06-04 13:35:34 96 discharging 2021-06-04 13:35:36 100 fully-charged 2021-06-05 20:11:20 96 discharging 2021-06-05 20:13:28 100 fully-charged 2021-06-05 20:14:04 96 discharging 2021-06-05 20:15:20 100 fully-charged 2021-06-05 20:19:47 96 discharging 2021-06-05 20:20:10 100 fully-charged 2021-06-05 20:58:12 96 discharging 2021-06-05 20:58:45 100 fully-charged

Toto sú len dáta z časov, kedy je notebook zapnutý. Keby bežal aj v noci bolo by tých záznamov ešte ďaleko viac. Veľmi často sa totiž stáva, že ráno je na kuchynských spotrebičoch, napr. na mikrovlnke, vynulovaný čas, čo je dôkazom výpadku. Prakticky neprejde týždeň, aby sa tak nestalo.

Z komentárov v hore linknutom FB príspevku je tiež zrejmé, že to isté sa dialo minimálne v Cinobani a Katarínskej Hute.

Podľa všetkého išlo o poruchu v Kokave nad Rimavicou. Netuším čo presne sa stalo a aký bol rozsah poruchy v tomto konkrétnom prípade. To nie je až tak dôležité, pretože podobné situácie nastávajú [očividne nie len] v Kalinove často a už dlhé roky. Pri každom silnejšom vetre alebo daždi. O letných búrkach už ani nehovorím.

Polovicu marca bez prúdu

V marci tohto roku, stále vo vykurovacom období, počas pandémie COVID-19 a teda počas núdzového stavu, zákazu vychádzania a v čase, keď boli médiá neustále plné odporúčaní, aby sme ostali doma, SSD zrealizovala odstávku, a to nie hocijakú. V pláne bolo vypnúť prúd na 12h denne počas 8 pracovných dní v rozmedzí 2 týždňov. (nakoniec to nebolo 12h denne, viď. pokračovanie článku) Odstávka sa týkala cca. polovice Kalinova.

O vyjadrenie som požiadal kontaktné centrum SSD

Dobrý deň, mohli by ste prosím bližšie popísať dôvod a priebeh (skutočne bude elektrina vypnutá 12 hodín?) dole uvedenej odstávky? - dňa 23.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova,

- dňa 24.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP,

- dňa 25.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP,

- dňa 26.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova,

- dňa 29.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova,

- dňa 30.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova,

- dňa 31.03.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova,

- dňa 01.04.2021 od 07:30 do 19:30 hod. na ul.: B. S. Timravy, Bystrinská, Hviezdoslavova, Janka Kráľa, SNP, Štefánikova. Obyvatelia Kalinova by radi vedeli viac: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10157491737382237&id=243041482236 S pozdravom,

Dušan Maďar

A dostal som nasleduvnú odpoveď

Vážený pán Maďar,

odpovedáme na Váš e-mail zo dňa 19.03.2021.

Po prešetrení situácie kompetentnými pracovníkmi spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s. (ďalej len SSD, a. s.) Vám dávame na základe výsledkov šetrenia nasledovné stanovisko:

Spoločnosť Stredoslovenská distribučná, a. s. v súčasnosti realizuje plánovanú stavbu v obci Kalinovo ul. SNP- rekonštrukcia vedenia a montáž domových prípojok. Keďže ide o veľmi náročnú prácu, či už z hľadiska odbornosti, alebo ochrany životov a zdravia pracovníkov, sme povinní počas jej realizácie dočasne prerušiť dodávku elektriny. Investícia do uvedenej rekonštrukcie prinesie koncovým odberateľom kvalitnejšiu distribúciu elektrickej energie z pohľadu spoľahlivosti dodávky, výpadkov a poruchovosti. Rekonštrukcia sa z technického a bezpečnostného hľadiska nezaobíde bez viacerých odstávok elektrickej energie, ktoré sú naplánované tak, aby koncových odberateľov elektrickej energie obmedzovali čo najmenej. Investičná akcia je vo vysokom štádiu pripravenosti realizácie a zmena harmonogramu nie je možná.



Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť. Ako náhle pominú dôvody vypnutia zariadenia, zariadenie môže byť zapnuté aj v skoršom termíne.



Doba prerušenia bola skrátená:

Plán od Plán do 1.4.2021 8:00 1.4.2021 18:00 31.3.2021 8:00 31.3.2021 18:00 30.3.2021 8:00 30.3.2021 18:00 29.3.2021 8:00 29.3.2021 18:00 26.3.2021 8:00 26.3.2021 18:00 25.3.2021 8:00 25.3.2021 18:00 24.3.2021 8:00 24.3.2021 18:00 23.3.2021 8:00 23.3.2021 18:00

Prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný o plánovanej odstávke v najneskôr 15 - dňovom predstihu informovať odberateľov u ktorých bude obmedzená distribúcia a to miestne obvyklým spôsobom (zaslaním avíza na príslušný obecný úrad) a zverejnením informácie na svojom webovom sídle. Oznámenie o plánovanej odstávke bolo vykonané miestne obvyklým spôsobom t. j. zaslaním informácie na obecný úrad. Zároveň bola informácia zverejnená na webovom sídle Stredoslovenskej distribučná, a. s.



SSD, a. s. vykonala vyrozumenie dotknutých odberateľov o prerušení elektriny v uvedených dňoch v časovom predstihu a spôsobom definovanom podľa zákona 251/2012 a v zmysle Prevádzkového poriadku SSD, a. s., nenesie tak zodpovednosť za škody vzniknuté odberateľom v dôsledku plánovaného prerušenia distribúcie.



Ponúkame Vám možnosť overiť si plánovanú odstávku pre Vaše odberné miesto alebo Vašu obec.



Aplikácia Vám umožňuje získať informácie o:



1.plánovanej odstávke elektriny pre Vaše odberné miesto,

2.prípadnom zrušení plánovanej odstávky,

3.skutočných časoch plánovanej odstávky.



https://www.ssd.sk/planovane-odstavky?page_id=4958



Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti na možnosť prihlásenia sa koncového zákazníka do aplikácie Notifikácia o plánovaných odstávkach. Prihlásením sa do aplikácie Notifikácia o plánovaných odstávkach oznamovanie o plánovaných odstávkach, si koncový zákazník môže sám aktualizovať - dopĺňať si kontakty pre vyrozumievanie, kedy informácie o plánovaných prerušeniach dodávok elektriny sú komunikované priamo na uvedené kontakty koncových odberateľov.



https://e.ssd.sk/wk/ Ďakujeme za porozumenie.

Najdôležitejšia časť hore citovanej odpovede je bezpochyby

Investícia do uvedenej rekonštrukcie prinesie koncovým odberateľom kvalitnejšiu distribúciu elektrickej energie z pohľadu spoľahlivosti dodávky, výpadkov a poruchovosti.

Nuž, zatiaľ to tak teda nevyzerá. Občas sa mi zdá, že skôr opak je pravdou. Chcel by som veriť a dúfam (čo iné ostáva?), že všetko je skutočne na správnej ceste a riešenie dlhodobo zanedbávaného problému sa blíži ku koncu. Alebo som len veľmi naivný ...

Ako som už načrtol vyššie, reálne prerušenie dodávky elektriny bolo, v niektoré dni, menej ako 12h, resp. po skrátení 10h, a to nasledovne

2021-03-23 08:00 - 15:00 2021-03-24 08:00 - 15:20 2021-03-25 08:00 - 16:30 2021-03-26 08:00 - 10:30 2021-03-29 08:00 - 18:00 2021-03-30 08:10 - 18:00 2021-03-31 08:00 - 18:00 2021-04-01 08:00 - 15:40

Ani to však nestačilo, pretože nasledovala ďalšia odstávka: 2021-05-10 08:00 - 18:00 (ide o reálne trvanie výpadku; avizované bolo 07:30 - 19:30). Stále nie je hotovo, na 2021-06-21 je znova ohlásená odstávka v plánovanom trvaní 07:30 - 19:30.

Rekonštrukcia/preložka elektromera za 3 mesiace

Tento bod síce priamo nesúvisí s problematikou výpadkov, ale keď sa už bavíme o slabých stránkach SSD, nedá sa nezmieniť.

MInulý rok sme doma riešili rekonštrukciu/preložku elektromera. Všetci naokolo ma upozorňovali, že to bude "na dlho", a že "elektrikári sa neponáhľajú". Aj napriek tomu ma nemilo prekvapilo to čo nasledovalo.

2020-09-02 Poštou (chyba, mal som žiadosť poslať online, možno by to celé netrvalo večnosť) som podal žiadosť o rekonštrukciu, zmenu MRK, …

okolo 2020-09-10 Poštou prišlo potvrdenie o prijatí žiadosti. Len jeden papier plný kecov, ale bez uvedenia ďalšieho postupu. Nezaškodilo by napr. zmieniť, že do takého a takého dátumu bude doručená zmluva, atď. To by som chcel priveľa.

2020-09-28 Telefonát s kontaktným centrom, v ktorom som upozornil, že okrem potvrdenia stále [po takmer mesiaci] nič iné nemám. Dozvedel som sa, že musím poslať čestné prehlásenie, môžem aj mailom. Poslal som teda prehlásenie a obratom dostal odpoveď, že nie je zaplatený pripojováci poplatok. Ale koľko a na aký účet mám zaplatiť? Znova volám na kontaktné centrum, aby som vedel ako (číslo účtu, variabilný symbol) pripojovací poplatok uhradiť. Dostal som potrebné údaje. A jedno upozornenie. Pripísanie poplatku vraj trvá aj 3 dni. Prečo nie, veď bol rok 2020 a všade inde platba prebehla do 24h.

okolo 2020-09-30 Poštou prišiel návrh zmluvy a súhlasné vyjadrenia k rekonštrukcii a zmene ističa. Na dokumentoch je dátum 2020-09-21. V zmluve je uvedené ako a do kedy uhradiť pripojovací poplatok. Zákaznícke centrum v telefonáte tvrdí, že pripojovací poplatok, ktorý som platil 28., samozrejme stále nebol pripísaný na účet SSD.

2020-10-01 Znova volám na zákaznícke centrum, ktoré potvrdzuje pripísanie pripojovacieho poplatku. Samozrejme bola potrebná manuálna kontrola operátora, pretože poplatok sa automaticky nespáruje s čestným prehlásením v prípade, že toto bolo zaslané skôr ako bol zaplatený pripojovací poplatok. Operátor vytvára príkaz na realizáciu prípojky.

okolo 2020-10-05 Poštou znova prišiel [tentoraz farebný!!!] návrh zmluvy, avšak už bez vyjadrení.

2020-10-07 Poštou prišla faktúra za pripojovací poplatok. Ako spôsob úhrady je uvedená poštová poukážka aj napriek tomu, že som platil prevodom.

2020-10-08 Opäť volám na zákaznícke centrum, že podľa zmluvy, ktorá sa stáva platná pripísaním pripojovacieho poplatku, majú do 5 dní zrealizovať pripojenie, ale nič sa neudialo. Asi som nepochopil zmluvu, operátor mi totiž oznamuje, že pre nich je hraničný termín 2020-11-21. Netuším čo znamenajú v zmluve uvedené termíny "elektroenergetické zariadenie SSD" a "odberné elektrické zariadenie užívateľa sústavy" a to bolo zdrojom môjho nepochopenia.

2020-10-26 Osadenie novej poistkovej skrinky na stĺp. Technik hovorí, že do týždňa prídu urobiť preložku, ja už nič nemusím riešiť (hoci doručené vyjadrenia hovoria niečo iné).

2020-10-30 11:58 som telefonoval dodávateľovi (alternatínemu, nie SSE) s tým, že chcem požiadať o preložku elektromera. 12:11 mi volal dodávateľ spať, aby som obratom emailom poslal naskenované/odfotené doklady od SSD a aj som tak urobil.

okolo 2020-11-02 Poštou znova prišla faktúra za pripojovací poplatok.

2020-11-05 11:04 volám dodávateľovi ohľadne statusu preložky. Žiadosť na SSD podali 2020-11-04 a SSD by sa mala obratom ozvať.

2020-11-13 12:12 volám dodávateľovi, pretože preložka stále nie je hotová. Potvrdili, že žiadosť je podaná na SSD. 12:18 volám do SSD, aby som si overil predchádzajúci bod. Zriadenie poistkovej skrinky na stĺpe potvrdené k 2020-27-10. Od dodávateľa neevidujú žiadosť (servisnú zákazku) k preložke. 12:35 volám späť dodávateľovi. 2020-11-12 obdržali od SSD emailové potvrdenie o evidencii požiadavky od kontaktného centra SSD. Uviedli mi dokonca meno odosielateľa správy a čas odoslania, cca 20:00 (niekto ťahal nadčas?). 12:43 s novými zisteniami znova volám do SSD. Operátor tvrdí, že dodávateľ sa len pýtal, že či môžu spustiť process servisnej zákazky a dostali kladnú odpoveď. Dodávateľ však proces musí spustiť. Zaujímavé je, že až doteraz o danej emailovej komunikácii nepadlo ani slovo. Operátor si ju dokonca musel overiť u kolegu. 12:59 volám dodávateľovi so stanoviskom SSD. Operátor tvrdí, že SSD to celé komplikuje, pretože v spomínanej emailovej správe sa dodávateľ SSD len pýtal, že či majú všetky potrebné doklady k servisnej zákazke. Sľúbili, že celý proces dotiahnu.

2020-11-19 Realizovaná preložka elektromera. Technik najprv vyhlásil, že rekonštrukcia nie je dokončená, keďže elektromer je na svojom pôvodnom mieste, a chel ísť preč. Najprv treba preložiť elektromer a on ho potom príde zapojiť. Až po mojej otázke, že či ich z firmy poslali v opačnom poradí sa ponúkol, že teda môže spraviť preložku a potom hneď elektromer zapojiť. Ostatne to [výmena meracej súpravy + rekonštrukcia OM] mal napísane aj v zákazkovom liste, len si ho asi poriadne neprečítal.

2020-11-25 Technik SSD prišiel zrušiť staré vedenie. Kábel odstrihol na stĺpe a druhý koniec nechal visieť zo strechy domu. Na otázku, že či náhodou všetka kabeláž až po [teraz už bývalé] meranie nie je majetkom SSD neodpovedal. V obci v tom čase bolo podobne dekorovaných niekoľko ďalších domov, takže toto bude štandardný postup.



Na žiadnu akciu zo strany SSD som nebol upozornený. Napr. po preložení elektromera sme boli pár hodín bez elektriny, kým neprišla firma, ktorá riešila rekonštrukciu, pripojiť nové vedenie. Už len z dôvodu podobnej koordinácie by bolo fajn aspoň pár dní dopredu vedieť, že sa niečo bude diať. Lenže to by SSD nesmela mať toálne na háku.

Štátny monopol = katastrofa

SSD je skvelý príklad toho ako podnik (a je jedno či štátny alebo súkromný) nemá vyzerať. S výnimkou kontaktného centra, od ktorého som sa vždy dozvedel čo som (ne)chcel počuť, je ich komunikácia katastrofálna. Nulová orientácia na zákazníka. Korešpondencia je neúplná a často s chybami, web neprehľadný. Aplikácia Plánované odstávky nepodporuje ani tak základnú funkcionalitu, akou je permalink na vyplnený formulár a teda umožnenie zdieľania linkov. Tváriť sa, že bankový prevod trvá 3 dni a vybavenie preložky elektromera za štvrť roka je štandard a absolutne v poriadku je podľa mňa trochu mimo. O neustálych výpadkoch a plánovaní odstávok už ani nehovorím.

Stačí si prečítať recenzie SSD na Googli alebo na https://www.azet.sk/firma/79793/stredoslovenska-distribucna-a-s/ a rýchlo sa ukáže, že nie som jediný s takýmito skúsenosťami.